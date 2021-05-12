اشتية يطالب بضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف تصعيدها العسكري على غزة





رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، حيث بحث معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.واطلع اشتية راب على آخر المستجدات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة الى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس، التي يتعرض سكان حي الشيخ جراح فيها للتهجير القسري.وشدد رئيس الوزراء على أهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف تصعيدها العسكري تجاه أهلنا في قطاع غزة، والذي أسفر حتى الان عن سقوط عشرات الشهداء ومئاتالجرحى وتشريد مئات العائلات من منازلها نتيجة تدميرها من القصف الإسرائيلي، ووقف كافة الانتهاكات في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها، واقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى.وأشار اشتية إلى أهمية وجود مسار سياسي جاد وحقيقي تقوده الرباعية الدولية يهدف الى حل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام في المنطقة برمتها.