المقاومة الشعبية تدين استهداف الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الوطنية الفلسطينية والأجنبية



و وجهت التحية لكافة الكوادر الإعلامية والعاملين في الحقل الصحفي، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها رغم المخاطرة الشديدة على حياتهم، في نقل الصورة والصوت والكلمة إلى العالم، كما أكدت على أن شعبنا ماضٍ في كشف الإرهاب وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان".





و دعت المقاومة المؤسسات الحقوقية والدولية الى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية وكافة المحافل الدولية، وكشف زيف الرواية الصهيونية.







رام الله - دنيا الوطنأدانت المقاومة الشعبية استهداف المؤسسات الإعلامية الوطنية الفلسطينية والأجنبية من خلال استهداف وتدمير الأبراج التي تحتويها.و قالت المقاومة: "العدو الإرهابي الصهيوني لن يتمكن من إسكات صوت الحق، ووقف الرسالة الإعلامية النبيلة التي تؤديه وسائل الاعلام لكشف الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الأعزل".