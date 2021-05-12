بأقل من 24 ساعة.. الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل مواطن برام الله

كشفت إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله والبيرة والنيابة العامة اليوم ملابسات مقتل مواطن يبلغ من العمر (26 عاماً) إثر إطلاق النار عليه فجراً ببلدة كفر عين شمالي رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة وعمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات التي قام بها فريق الأدلة الجنائية بإدارة المباحث العامة لكشف ملابسات مقتل المواطن تم تحديد هوية المشتبه به بأقل من 24 ساعة وتمكنت من القبض عليه وضبط أداة الجريمة.

وأضاف ارزيقات: بأنه وبسماع أقواله أفاد بقيامه باستدراج الشاب لمكان مهجور وإطلاق النار عليه بسبب خلافات بينهما، وتم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطن