بلدية غزة: تضرر 6 شوارع رئيسة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي



وبينت أن الأعمال شملت أيضاً؛ ضخ نحو 95 ألف كوب من المياه، ومعالجة نحو 70 ألف من المياه العادمة في محطة المعالجة، و تشغيل 9 مضخات للصرف الصحي ونحو 70 بئراً للمياه، وتنظيف المناطق المشتركة مع نفوذ معسكر الشاطئ وترحيل نحو 20 طنا، ومساعدة بلدية المغراقة في ترحيل 14 طناً من النفايات.



وأضافت" تم أيضاً تزويد الآبار بنحو 800 لترا من مادة الكلور بهدف تعقيم المياه المنتجة من الآبار، والاستجابة لنحو 20 شكوى مختلفة وصلت للبلدية".



وأوضحت البلدية أن كمية الوقود التي تم استهلاكها خلال اليوم الأربعاء بلغت نحو 4560 لتراً وتم استخدامها لتشغيل الأليات الخاصة بجمع النفايات وتشغيل المولدات الخاصة بالمرافق الخدماتية كالأبار ومحطات الصرف الصحي.



وكانت بلدية غزة قد حذرت من أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونقص الوقود اللازم لتشغيل المرافق الخدماتية قد ينعكس سلباً على الخدمات الأساسية، داعية كافة الجهات المحلية والدولية لتوفير الوقود لتمكين البلدية من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.



و أدانت البلدية في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، استهداف الاحتلال المتعمد للمرافق والشوارع، مطالبةً المؤسسات الدولية والحقوقية بلجم الاحتلال ووقف اعتداءاته على المرافق والمنشآت المدنية.







رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة أن 6 شوارع رئيسة في المدينة تضررت بشكل بليغ نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ ليلة أمس وصباح اليوم.وأوضحت البلدية أنها تمكنت من إعادة فتح أولي للشوارع المغلقة وإزالة الركام عنها لتسهيل حركة المرور لاسيما مرور سيارات الطوارئ والإسعاف.وأوضحت أن الشوارع التي تعرضت لأضرار هي؛ شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، وامتداد شارع مصطفى حافظ، وشارع الأقصى (مفترق الصناعة ، وشارع عون الشوا، وشارع أبراج السعادة في حي تل الهوا.وبينت البلدية أن شبكات الصرف الصحي والمياه في المناطق المذكورة تعرضت أيضاً لأضرار كبيرة بطول 300 متراً لكل منهما.وأضافت" إن أضراراً جزئية لحقت في المبنى الاستثماري التابع للبلدية والذي يوجد به عدد من إدارات البلدية بفعل قصف الاحتلال لمبنى مجاور له، موضحة أنها تمكنت من جمع نحو 400 طناً من النفايات من كافة مناطق المدينة وترحيلها للمكب شرق المدينة".