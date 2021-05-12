"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً بشأن إقامة صلاة العيد في ظل العدوان و(كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، بياناً حول إقامة صلاة العيد في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، ووباء (كورونا).



وقالت الوزارة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يجتمع على قطاع غزة هذه الأيام العدوان الصهيوني الغاشم إلى جانب انتشار وباء (كورونا)".



وتابعت: "حرصًا على سلامة شعبنا، وتحقيقًا للمقاصد الشرعية، تؤكد وزارة الأوقاف على أن صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد بمن حضر، فـ "هي شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وقد أوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون أنها فرض كفاية".



ودعت الوزارة أهلنا إلى أداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، فلا يشترط لصحة صلاة العيد عددٌ معيَّنٌ، ولا بأس بالاقتصار على أدائها ركعتين دون خطبة.



وأكدت بأن على الرجال الأصحاء الذين سيشهدون صلاة العيد بضرورة التزام إجراءات الوقاية، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية، دون مصافحة.