المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه عسقلان وأسدود في تمام التاسعة



وطالبت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أهالي غزة بمراقبة السماء الساعة التاسعة، قائلاً: " لتكن تكبيرات العيد مع تاسعة البهاء والمقاومة".



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل ابيب ومطار بن غوريون وبئر السبع، ردا على استمرار الاعتداءات على الأبراج السكنية والإعلامية، وكذلك على المواطنين الفلسطينيين في القدس والأقصى.



في المقابل، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث دمرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برج الشروق وسط مدينة غزة، وسوته بالأرض.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، رشقات صاروخية تجاه مدينة عسقلان وأسدود وسديروت، أدى الى اطلاق صفارات الإنذار في هذه المدن ومستوطنات غلاف قطاع غزة.