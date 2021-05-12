قد تستمر أسبوعا.. (كابينت) يصادق على توسيع العمليات في غزة

صادق المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، مساء اليوم الأربعاء، على توسع العمليات في قطاع غزة، والتي قد تستمر لمدة أسبوع، بحسب قناة (الجزيرة).



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث دمرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برج الشروق وسط مدينة غزة، وسوته بالأرض.



واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.



في المقابل، قصف المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل ابيب ومطار بن غوريون وبئر السبع، ردا على استمرار الاعتداءات على الأبراج السكنية والاعلامية، وكذلك على المواطنين الفلسطينيين في القدس والأقصى.



رام الله - دنيا الوطن