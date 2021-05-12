مصر توجه بفتح معبر رفح لنقل المصابين والحالات الحرجة جراء القصف الاسرائيلي على غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجهت قيادة جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأربعاء، بفتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، لعبور المصابين والحالات الحرجة نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع، بحسب قناة (العربية).



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث دمرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برج الشروق وسط مدينة غزة، وسوته بالأرض.



في المقابل، قصف المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل ابيب ومطار بن غوريون وبئر السبع، ردا على استمرار الاعتداءات على الأبراج السكنية والإعلامية، وكذلك على المواطنين الفلسطينيين في القدس والأقصى.