أربعة شهداء بقصف لطائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطائرات الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفاد الدكتور كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، بأن أربعة شهداء وصلوا، مساء اليوم الأربعاء، للمستشفى، نتيجة قصف طائرات الاحتلال، مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث دمرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برج الشروق وسط مدينة غزة، وسوته بالأرض.



في المقابل، قصف المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل ابيب ومطار بن غوريون وبئر السبع، ردا على استمرار الاعتداءات على الأبراج السكنية والاعلامية، وكذلك على المواطنين الفلسطينيين في القدس والأقصى.