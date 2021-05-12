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شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي يعلق على قصف طائرات الاحتلال برج الشروق وسط غزة

المكتب الإعلامي الحكومي يعلق على قصف طائرات الاحتلال برج الشروق وسط غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تصريحاً صحفياً، تعقيبا على تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، برج الشروق، الذي يضم العديد من المكاتب والشركات الإعلامية، وسط مدينة غزة.

وقالت المكتب الاعلامي الحكومي: "ارتكب المحتل على مرأى وسمع العالم أجمع جريمة جديدة ضد وسائل الإعلام، بقصف برج الشروق الذي يضم عشرات المقار الإعلامية والتجارية أبرزها شبكة الأقصى الإعلامية".

وأوضح أن هذه الجريمة الجديدة للمحتل، هي إقرار بفشله وهزيمته أمام الاعلام الفلسطيني في معركة الرواية، وتأكيد على استمرار سياسته في تعمد استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام وضربه بعرض الحائط للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف وميثاق روما، الذي اعتبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد جريمة حرب، وفرض حماية مضاعفة لوسائل الإعلام.

وقال: "نحي إعلامنا الفلسطيني، الذي رفع دائما شعار بالدم نكتب لفلسطين، ولم يتوان يوما -رغم التضحيات-في أداء واجبه الوطني والقيام برسالته المهنية، ولعل شبكة الأقصى التي تعرضت مقراتها للقصف أكثر من مرة خير شاهد على عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني الذي يبعث دائما من تحت الرماد ويولد من جديد أشد بأسا وأقوى عودا".

وأشار المكتب الاعلامي الحكومي، إلى أن قصف الاحتلال المقار ليوقف التغطية ويسكت صوت الحقيقة، فكان الرد باستمرار التغطية دون توقف ومواصلة فرسان الحقيقة العمل ميدانيا لفضح الاحتلال ونقل جرائمه ليشاهدها العالم أجمع.

رأى أن استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحفية والابراج السكنية، جريمة حرب مركبة وتحدٍ للمواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهدافها وتوفير الحماية لها.

وقال: "نحيي صحفيينا ووسائلنا الإعلامية على هذا الاداء الوطني والمهني المشرف ونحثهم للمضي قدما في دورهم لاسناد حقوق شعبنا وواجب الدفاع عن المقدسات".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته، الذي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال، ووقف العدوان الغاشم على المدنيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة.

ودعا المنظمات والاتحادات المعنية بحرية الرأي والتعبير لالغاء عضوية الاحتلال فيها وإعلان موقف واضح تجاه جرائم المحتل وتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الجرائم السابقة والحالية.

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