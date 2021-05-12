شاهد: إصابة سبعة إسرائيليين في سديروت برشقات صواريخ المقاومة

أصيب سبعة إسرائيليين، أحدهم إصابته خطيرة، مساء الأربعاء، في (سديروت)، وتضررت مبان في مدينة عسقلان، بعد إطلاق المقاومة بغزة رشقات صاروخية.

وقالت صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن صاروخاً فلسطينياً أصاب مبنى بشكل مباشر في مدينة عسقلان.وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية تجاه تل أبيب وعسقلان وغلاف غزة، رداً على تدمير قوات الاحتلال برج الشروق وسط مدينة غزة.وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها أطلقت 130 صاروخاً، رداً على تدمير برج الشروق، ورداً أولياً على اغتيال ثلاثة من قيادتها.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برج الشروق، وسط مدينة غزة، والمكون من 14 طابقاً ويضم مكاتب إعلامية ومجتمع تجاري، بستة صواريخ من الطائرات الحربية.