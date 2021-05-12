المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب بعد تدمير برج الشروق بغزة





رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عدة رشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وعسقلان وسديروت ونيتفوت، بعد وقت قصير من تدمير قوات الاحتلال لبرج الشروق وسط مدينة غزة.وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها أطلقت 130 صاروخاً، رداً على تدمير برج الشروق، ورداً أولياً على اغتيال ثلاثة من قيادتها.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برج الشروق، وسط مدينة غزة، والمكون من 14 طابقاً ويضم مكاتب إعلامية ومجتمع تجاري، بستة صواريخ من الطائرات الحربية.