هنية: المقاومة إرادتها صلبة وذراعها طويلة ومستعدة لكل السيناريوهات المحتملة



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن المقاومة إرادتها صلبة وذراعها طويلة، ومستعدة لكل السيناريوهات المحتملة.





وقال هنية: أن دماء وبطولات قادة وأبناء كتائب القسام وفصائل المقاومة ترسخ بأن غزة هي درع القدس، مضيفاً: "أن القائد القسامي باسم عيسى أمضى حياته مجاهدًا جسورًا مقدامًا وتليق به الشهادة على طريق جيل القادة الراسخين في مسيرة الجهاد والمقاومة الذين حملوا السلاح في هذا الطريق من أجل النصر أو الشهادة".



وأضاف أن المجاهد أبو عماد ورفاقه الأبرار ارتقوا في أشرف الشهور وأشرف المعارك، إنها معركة الدفاع عن القدس والأقصى التي وحدت شعبنا وأمتنا.



وشدد على أن المواجهة مع العدو مفتوحة، وأن الدفاع عن أهلنا في غزة سيتواصل، وكلما غاب قائد خلفه صف طويل من القادة الذين يحملون الراية ويواصلون الطريق نحو النصر والتحرير والعودة.





رام الله - دنيا الوطن