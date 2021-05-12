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شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تدمر برج الشروق بالكامل وسط مدينة غزة

شاهد: قوات الاحتلال تدمر برج الشروق بالكامل وسط مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق، وسط مدينة غزة، بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

وانهار جزء كبير من المبنى بعد استهدافه بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية، قبل أن تعيد قصفه بصاروخين آخرين مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وبذلك، يكون برج الشروق والذي يضم، عدد كبير من المؤسسات الإعلامية والمحلية، ومجمع تجاري، ثالث برج  تدمره قوات الاحتلال خلال التصعيد الحالي بعد قصف برجي (هنادي) و(الجوهرة) وسط مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال، خلال الحروب السابقة على قطاع غزة، برج الشروق عد مرات، قبل أن تقوم بتدميره اليوم.

 

 

 

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