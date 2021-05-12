تنويه من "الداخلية" بغزة بخصوص عمل معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة العامة للمعبر والحدود، بوزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً خلال إجازة عيد الفطر.



وأضافت الهيئة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه"، أن المعبر سيغلق من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 16 أيار/ مايو، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح الإثنين الموافق 17 أيار.