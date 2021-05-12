سرايا القدس: المقاومة جهزت نفسها واستشهاد أي قائد لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفوانا



وأضافت، في تغريدة عبر تطبيق (تليجرام): "إن استشهاد القائد العزيز في كتائب القسام باسم عيسى واخوانه ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة متواجدة في قلب الميدان وبين جنودها تتابع وتدير المعركة وأن استشهاد القادة يؤكد على حالة التلاحم بين القيادة والشعب".





رام الله - دنيا الوطنأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن "المقاومة قد بنت خططها وجهزت نفسها لإدارة هكذا معارك ولشهور عدة، واستشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفواناً".