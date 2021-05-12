حماس: على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن بعد استهداف قائد لواء غزة





رام الله - دنيا الوطنقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، إن على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن بعد استهداف باسم عيسى، قائد لواء غزة في كتائب القسام.وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، عبر تطبيق (تليجرام): "إن استهداف القائد المجاهد باسم عيسى قائد لواء غزة وعدد من رفاقه، لن يرتد إلا في وجه العدو الصهيوني وقياداته المجرمة، وعليه أن يستعد لدفع الثمن ".وتابع: "إن دماء أبناء شعبنا وقيادات المقاومة غالية علينا جميعا، و كل هذه الجرائم الصهيونية بحقهم لن تكسر شوكة حماس، ولن تثنيها عن الاستمرار في قيادة وإدارة المعارك مع العدو وبكل قوة وستزيدها إصرارا على المضي قدما في هذا الطريق مهما بلغت التضحيات".وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في الكتائب.وقالت في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".وتابعت: "وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات".