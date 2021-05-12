الاحتلال يوقف العمل في منصة الغاز (تمار) تخوفاً من إصابتها بصواريخ المقاومة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الطاقة أوقفت العمل في حقل الغاز البحري والمسمى (تمار)، تخوفا من استهدافا بصواريخ المقاومة من غزة.





وأشارت الإذاعة، إلى أن وزارة الطاقة تتخوف من إصابة منصة الغاز بالصواريخ وهي في وضعها التشغيلي، الذي قد يؤدي إلى انفجار الغاز وتدمير المنصة بشكل كامل.





وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف منصة الغاز قبالة سواحل غزة، برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال في القدس وغزة.

رام الله - دنيا الوطن