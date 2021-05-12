جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة آخر في استهداف جيب بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل الجندي "عمر طبيب"، وإصابة آخر في استهداف جيب بصاروخ مضاد للدبابات، شمال قطاع غزة.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام، صباح اليوم، استهداف جيب إسرائيلي من نوع (ديفندر) قرب مستوطنة (نتيف هعسراه) شمال القطاع.



وقالت الكتائب في بيانها: إن "العدو اعترف بتدمير الجيب ومقتل جنديين وإصابة آخرين"، مضيفةً أن هذه العملية تأتي في إطار معركة "سيف القدس" ورداً على جرائم الاحتلال في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل.