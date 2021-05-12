الداخلية بغزة: الدفاع المدني تعامل مع 130 مهمة منذ بدء العدوان على غزة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بغزة، الأربعاء، أن طواقم الدفاع المدني في القطاع تعاملت مع 130 مهمة مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.



وأضاف في بيان صحفي مقتضب، أن المهمات شملت جثامين شهداء وإسعاف مصابين وإخماد حرائق ناجمة عن القصف وإنقاذ مواطنين تعرضت منازلهم للاستهداف.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 مواطناً من بينهم 14 طفل وثلاث سيدات و 320 إصابة بجراح مختلفة خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.