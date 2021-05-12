القدوة: يجب الانصياع لإرادة الشعب بوحدة القرار ووضوح القرار والرؤيا





على المستوى الدولي، مطلوب من الدول الصديقة أن تنسجم في مواقفها مع مبادئها ومواقف شعوبها الرافضة للإجرام الاسرائيلي المتصاعد. مطلوب رفع كلفة الاحتلال السياسية والاقتصادية من خلال محاسبة اسرائيل وإخضاعها للعقوبات.



تحية إكبار وإجلال لشعبنا في كل أماكن تواجده. تحية لحماة عاصمتنا الأبدية القدس ولأهلنا الصامدين الجبارين في غزة وكافة أبناء شعبنا العظيم الذين رفعوا علم فلسطين وراية حريتها فوق كل اعتبار، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. شعبنا كان وسيبقى أعظم وأكبر من أي تشكيل سياسي ومتقدم في الفداء والتضحية والوعي على الجميع. لهم ننحني ولندائهم نستجيب.





رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، تصريحاً أكد فيه بأن شعبنا أعظم وأكبر من كل التشكيلات السياسية، مشيراً إلى أن "المطلوب الانصياع لإرادة الشعب بالوحدة ووضوح القرار والرؤيا".وفيما يلي نص البيان:أحداث الأربعة والعشرين ساعة الماضية رغم قساوتها ووحشية عدوان الاحتلال كانت فارقة في تاريخ شعبنا، الذي ذكر المستعمر أن القدس كانت وما زالت عاصمة دولة فلسطين وجوهر الصراع وأن هويته غير قابلة للتقسيم أو التذويب والتشويه. على امتداد فلسطين التاريخية، أطلق جيل الشباب من شعبنا رسالة واضحة لا تقبل التأويل وفرض لحظة انكشاف صارخة لكل المنظومة السياسية التي تواجه أزمة حقيقة على كل الأصعدة. هذا الجيل الثائر ذكر الجميع بواجبهم الانصياع لإرادة الشعب، ليس فقط بالوحدة الحقيقية وإنما أيضاً بوضوح الرؤيا والقرار ووضع كرامة شعبنا فوق كل اعتبار.يجب أن يرتقي العمل السياسي الوطني والعربي إلى مستوى الحدث ومن غير المقبول أن يكون الفعل العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في القدس وقطاع غزة وباقي فلسطين مختزلاً في البيانات والتمني. الدول العربية والإسلامية تملك أوراق قوة كافية للوقوف إلى جانب فلسطين ومطلوب أن تنتصر لعروبتها وانتمائها الإسلامي بما يليق بالتضحيات على الأرض.