رشقات صاروخية كبيرة من القطاع صوب غلاف غزة وعسقلان واسدود وديمونا





وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، توجيه ضربة صاروخية بـ50 صاروخاً لاسدود، كما أعلنت توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لـ "ديمونا".





كما أعلنت كتائب القسام استهداف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.





ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل، هاشارون، جوش دان، والساحل.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطننفذت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، رشقات صاروخية كبيرة صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان.