عاجل

  • الاحتلال يدمر بناية من خمسة طوابق بعد صواريخ في شارع المخابرات شمال مدينة غزة

  • استشهاد مسن في قصف لأرض زراعية في رفح جنوب قطاع غزة

مباشر | تطورات الوضع الميداني بغزة في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

رشقات صاروخية كبيرة من القطاع صوب غلاف غزة وعسقلان واسدود وديمونا

رشقات صاروخية كبيرة من القطاع صوب غلاف غزة وعسقلان واسدود وديمونا
جانب من قصف المقاومة لمناطق الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، رشقات صاروخية كبيرة صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، توجيه ضربة صاروخية بـ50 صاروخاً لاسدود، كما أعلنت توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لـ "ديمونا".

كما أعلنت كتائب القسام استهداف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل، هاشارون، جوش دان، والساحل.

يتبع..

أخبار ذات صلة

القدوة: يجب الانصياع لإرادة الشعب بوحدة القرار ووضوح القرار والرؤيا

القدوة: يجب الانصياع لإرادة الشعب بوحدة القرار ووضوح القرار والرؤيا

53 شهيداً و320 جريحاً في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

53 شهيداً و320 جريحاً في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني

منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني

الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

غانتس يقرر تمديد &#34;الوضع الخاص&#34; في الجبهة الداخلية لمدة أسبوعين

غانتس يقرر تمديد "الوضع الخاص" في الجبهة الداخلية لمدة أسبوعين

الديمقراطية: الاجتماع الليلة يضع التنفيذية أمام خيارين

الديمقراطية: الاجتماع الليلة يضع التنفيذية أمام خيارين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدوة: يجب الانصياع لإرادة الشعب بوحدة القرار ووضوح القرار والرؤيا

القدوة: يجب الانصياع لإرادة الشعب بوحدة القرار ووضوح القرار والرؤيا

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني

منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني

الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

الديمقراطية: الاجتماع الليلة يضع التنفيذية أمام خيارين

الديمقراطية: الاجتماع الليلة يضع التنفيذية أمام خيارين

الجنائية الدولية: تصعيد العنف بالأراضي الفلسطينية قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي

الجنائية الدولية: تصعيد العنف بالأراضي الفلسطينية قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي

نادي الأسير: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت (46) مواطن على الأقل

نادي الأسير: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت (46) مواطن على الأقل

منوعات

تايلور سويفت تدخل التاريخ.. بجائزة الأيقونة العالمية..

تايلور سويفت تدخل التاريخ.. بجائزة الأيقونة العالمية..

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل &#34;لعبة نيوتن&#34;

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن"

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ&#34;موطني&#34;

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ"موطني"

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

عربي

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك