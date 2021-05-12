53 شهيداً و320 جريحاً في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

جانب من قصف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد 53 مواطناً بينهم 14 طفلاً و3 سيدات، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ يوم الاثنين الماضي.



كما أعلنت الوزارة إصابة 320 إصابة بجراح مختلفة، وفق بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



يأتي ذلك بعد وصول شهيدين وإصابات إلى مشفى ناصر بعد غارة استهدفت سيارة شرق خانيونس، مساء اليوم الأربعاء.



كما تم الإعلان عن شهيد وثلاث إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي الشعف بغزة.