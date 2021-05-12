جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة





رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى رشيد محمد أبو عرة (16 عاما)، الذي استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام منزله في بلدة عقابا شمال طوباس.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، باتجاه منزله، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى مسجد بلال بن رباح في البلدة، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري جثمانه الثرى.وجاب المشيعون شوارع البلدة، ورددوا شعارات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس، وقطاع غزة، والأراضي المحتلة عام48.واستشهد الفتى رشيد أبو عرة صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحامها لبلدة عقابا شمالطوباس.وقالت مصادر محلية: "إن الفتى رشيد أبو عرة ارتقى متأثراً بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال، التي اقتحمت بلدة عقابا".وشهدت البلدة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، في البلدة ومحافظة طوباس، خلال توجهها لاعتقال القيادي الشيخ مصطفى أبو عرة، و استشهد فجر اليوم الشاب حسين عطية الطيطي (26 عاماَ)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل.وشهدت الضفة المحتلة، فجر اليوم، مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في مناطق مختلفة، في ظل استمرار العدوان على القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة.