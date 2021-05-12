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مباشر | تطورات الوضع الميداني بغزة في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت نقابة الصحفيين أن استهداف المقار الإعلامية في القصف الاحتلالي الوحشي على غزة يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين ووسائل الاعلام، توجب تحركاً دولياً عاجلاً للجم هذا العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم.

وأكدت النقابة على أن استهداف الاحتلال الجوهرة الذي يضم مقار 13 مؤسسة إعلامية هو استهداف متعمد، يضاف اليه اعتقال اثنين من الصحفيين في الضفة الغربية فجر اليوم، وما سبقه من اعتقالات واعتداءات طالت 27 صحفياً منذ بدء احداث القدس، هو دلالة قاطعة على مسعى الاحتلال لإسكات الأصوات الحرة وعدسات الكاميرات التي تعري جرائم الاحتلال أمام العالم، وتظهر مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة في كل ارجاء فلسطين التاريخية ضد الاحتلال وممارساته العنصرية.

وطالبت النقابة كافة الجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي، وخاصة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمة الصليب الأحمر، بتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين ووسائل الاعلام، والى تفعيل قرار مجلس الامن 2222 والزام الاحتلال بتنفيذه واحترامه.

وعبرت النقابة عن امتنانها للنقابات والجمعيات الصحفية العربية في الكويت ومصر ولبنان والجزائر وتونس واليمن التي عبرت بشجاعة عن وقوفها لجانب الحق الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، كما ثمنت موقف واهتمام الاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة.

, يذكر ان مكاتب 13 مؤسسة إعلامية قد دمرت بالكامل في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم برج الجوهرة في مدينة غزة، وهي: الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، القناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة APA، وكالة سبق 24، البوابة 24، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، المنتدى الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية، إضافة لتضرر مكاتب قناة الجزيرة المجاورة للبناية المستهدفة، و في الاثناء فقد اعتقلت قوات الاحتلال في الضفة الغربية المصور الصحفي حازم ناصر، والصحفي محمد عصيدة.

وختمت النقابة بتحية اكبار لكافة الصحفيين الفلسطينيين، ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية الفاعلة، ودعت الى استمرار وتكثيف التغطية لهذه الاحداث الهامة، مع ضرورة اتباع إجراءات وسبل السلامة المهنية.

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