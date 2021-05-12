منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "إن استهداف العمق الإسرائيلي وتل ابيب بالصواريخ من داخل قطاع غزة يضع حكومة نتنياهو بمأزق كبير داخليا امام الكنيست الإسرائيلي وأحزاب المعارضة والراي العام داخلإسرائيل خاصة مع فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة القبة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة من داخل غزة.وأشار الناطق الرسمي للمنظمة زيدان القنائي إلى أن إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة والتي تسببت بخسائر كبيرة داخل تل ابيب ومدن إسرائيلية وكذا استهداف صواريخ غزة للعمق الإسرائيلي والبنية التحتية الإسرائيلية يؤكد ان هناكمعادلات جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف تقرير المنظمة" إن حكومة نتنياهو في مازق كبير حال استمرار المقاومة الشعبية الفلسطينية بالقدس والمدن الفلسطينية واستمرار اطلاق الصواريخ من غزة على مدن إسرائيلية خاصة اذا فقد الإسرائيليين الامن الداخلي مما سيصعب من موقفحكومة نتنياهو وجيش الاحتلال امام الراي العام الداخلي".