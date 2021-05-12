الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدفاع المدني: إنه تعامل مع 130 مهمة مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الاثنين الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء.



وأفادت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها انتشلت ست جثث لمواطنين إثر استهدافات إسرائيلية مختلفة، وقدمت الاسعافات ل 15 مواطنا اصيبوا جراء ذلك، ونقلتهم للمستشفيات.



كما تعاملت طواقم الإنقاذ مع 18 حادثة استهداف منازل للمواطنين، و43 مهمة لاستهدف أراضي زراعية، و21 مهمة لاستهداف منشآت صناعية ومواقع للمقاومة.



كما أخمدت طواقم الإطفاء 22 حريقا معظمها بسبب العدوان الإسرائيلي، بينها حريق نشب في سيارة مدنية قصفها الطيران الإسرائيلي وسط مدينة غزة.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم قد أعلن أن الأجهزة الأمنية والشرطية بغزة، اتخذت إجراءاتها وفق خطة الطوارئ؛ للقيام بواجبها في تأمين الجبهة الداخلية وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.