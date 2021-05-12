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مباشر | تطورات الوضع الميداني بغزة في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

اجتماع لـ (كابينت) اليوم.. غانتس: الجيش سيواصل هجماته لتحقيق هدوء تام وطويل الأمد

اجتماع لـ (كابينت) اليوم.. غانتس: الجيش سيواصل هجماته لتحقيق هدوء تام وطويل الأمد
نتنياهو وقادة من جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (كابينت) حول استمرار عملية "حارس الأسوار" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة.

في السياق، قال وزير الجيش، بيني غانتس: إن "جميع الوسائل والخيارات مطروحة لدينا على الطاولة، في جعبتنا الكثير".

وأضاف: سيواصل الجيش الإسرائيلي هجماته لتحقيق هدوء تام وطويل الأمد، مشيراً إلى أنه "عندما نحقق هذا الهدف يمكننا وقتها التحدث عن أي اتفاق هدوء".

وتابع غانتس: "حاليا لا يوجد تاريخ لانتهاء هجماتنا في غزة".

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