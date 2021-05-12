سرايا القدس: وجهنا ضربة بـ100 صاروخ صوب تل أبيب ومحيطها فجر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي: إن "السرايا وجهت ضربة صاروخية بـ 100 صاروخ صوب تل أبيب ومحيطها عند الساعة الخامسة فجر اليوم".



وأضاف أبو حمزة، في سلسلة تغريدات: "استطعنا رد الصاع صاعين في جوابنا على استمرار العدوان واستهداف الآمنين والمدنيين ومجاهدي المقاومة إلى جانب اغتيال ثلاثة مجاهدين من قادة العمل الصاروخي في سرايا القدس".



وأوضح بالقول: "رأيتم ورأى العالم بأسره صنيعاً جميلاً عمل عليه مجاهدونا إعداداً وتجهيزاً وحفروا بالصخر وصولاً إلى قدرات صاروخية ذاقت تل أبيب وعسقلان خلال اليومين حمماً من نور ونار رجالنا الأفذاذ".



وأكد أن الشهداء القادة سامح المملوك وكمال قريقع ومحمد أبو العطا، كانوا من صناع المجد وحراس تاسعة المقاومة بتوقيت البهاء وخير قادة وجند في معركة الدفاع عن القدس والمقدسيين.