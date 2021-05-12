مباشر | تطورات الوضع الميداني بغزة في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي

عربي

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير بعد أحداث المسجد الأقصى.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض.

وأضاف شوكة، أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤلية ولها تجارب فى علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية "الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة"، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع فى مستشفى العريش العام، لافتا إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

وقال الدكتور مسعد زايد رئيس قسم أمراض الباطنة أنه تم تكليفه بالعمل فى مستشفى الشيخ زويد المركزى الفترة المقبلة لسد العجز الموجود فى المستشفى، وأكد زايد أنه سوف يكون متواجد بصورة مستمرة فى مستشفى الشيخ زويد مع الفريق الطبى وعلى استعداد لاستقبال جميع الحالات.

بدوره استعد مرفق أسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز فى النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحاالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة بإضافة كوادر جديدة وفتح أقسام أخرى بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ.

أخبار ذات صلة

العسومي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بشأن العدوان على غزة

العسومي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بشأن العدوان على غزة

تاج الجنوب العربي يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويدعو لمآزرته

تاج الجنوب العربي يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويدعو لمآزرته

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد الفتى رشيد أبو عرة

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للمقار الإعلامية جرائم حرب مكتملة الأركان

منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني

منظمة إقليمية: معركة القدس أثبتت فشل الاحتلال بالتصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني

الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

الدفاع المدني: نفذنا 130 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي بغزة

الديمقراطية: الاجتماع الليلة يضع التنفيذية أمام خيارين

الديمقراطية: الاجتماع الليلة يضع التنفيذية أمام خيارين

الجنائية الدولية: تصعيد العنف بالأراضي الفلسطينية قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي

الجنائية الدولية: تصعيد العنف بالأراضي الفلسطينية قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي

نادي الأسير: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت (46) مواطن على الأقل

نادي الأسير: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت (46) مواطن على الأقل

شركة الكهرباء تنجح بالوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة

شركة الكهرباء تنجح بالوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة

منوعات

تايلور سويفت تدخل التاريخ.. بجائزة الأيقونة العالمية..

تايلور سويفت تدخل التاريخ.. بجائزة الأيقونة العالمية..

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل &#34;لعبة نيوتن&#34;

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن"

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ&#34;موطني&#34;

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ"موطني"

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

عربي

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك