نادي الأسير: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت (46) مواطن على الأقل





رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الليلة الماضية، وحتّى فجر اليوم الأربعاء طالت (46) مواطنًا على الأقل، وذلك في إطار العدوان الواسع الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح نادي الأسير، أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضفة منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي نُفذت في القدس يوم الأحد الماضي، مضيفًا إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، وهددت مجموعة من عائلات الأسرى المحررين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم.وبيّن نادي الأسير أن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات، بينهم صحفيان، و عرف من بين المعتقلين حتّى الآن، من نابلس: الصحفي محمد نمر عصيدة، وأيمن ربحي حنني، وضياء باسم حنني، عبد الرحمن فؤاد أبو ريحان، وسامر عودة، ومؤيد أحمد غازي.ومن جنين جرى اعتقال ثامر سباعنه، وعلي ابو الرب ابودجانه، والمحرر عوني كميل، مصطفى نعيم مرحين، ومعين محمد عمور، ونزيه أبو عون، ونجله إسلام أبو عون، ونضال عبد الهادي.فيما جرى اعتقال محمد محمود أبو هشهش، ومحمد خالدحسن النجار، ومحمد أكرم جوده، وعاصم عبيد، وسفيان محمد رشيد أبو جحيشة، محمد علي باجس العلامي، ومحمد عبد الحميدالعلامي، وشحدة وليد عمرو من الخليل.وسُجلت (7) حالات اعتقال من بيت لحم على الأقل عرفمنهم: أنور أحمد الفقيه، عمرو محمود عمرو الشيخ، وعماد الهريمي، وعمر عماد الهريمي، وشادي علي عساكرة، وحسين صالح أبو عكر، وزكي ديرية، ومحمد عبد الله عروج.ومن طولكرم اعتقل الاحتلال عز الدين محمد أبو دية، وعلاء خليل طموني، وخالد عبد الله سدلة، والصحفي حازم ناصر، ونظير نصار، إضافة إلى محمود رمزي سدر، وخالد حسين براهمة، وأحمد أكرم البايض من أريحا، و يُضاف إلى المعتقلين حذيفة الطويل، وسامح عفانه من قلقيلية، وعمار ياسر مطير، ومحمد علي مطير،وأسامة حسن حماد من قلنديا، علاوة على مصطفى أبو عره من طوباس.و يُشار إلى أن عمليات اعتقال نفذها الاحتلال صباحًافي القدس، طالت حتى الآن مواطنين اثنين.