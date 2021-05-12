فيديو.. كتائب القسام تصدر بياناً بشأن استهداف جيب عسكري بصاروخٍ "كورنيت" شمال القطاع



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف جيب إسرائيلي من نوع "ديفندر" قرب مستوطنة نتيف هعسراه شمال القطاع.وتقول الكتائب في بيانها، إن "العدو اعترف بتدمير الجيب ومقتل جنديين وإصابة آخرين".وتضيف: يأتي ذلك في إطار معركة "سيف القدس" ورداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل.