شركة الكهرباء تنجح بالوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، أنها نجحت في الوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة وخط "J10" الناقل للكهرباء من محطة التوليد، وتمكنت من إجراء عملية الإصلاح لكليهما.
أعلنت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، أنها نجحت في الوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة وخط "J10" الناقل للكهرباء من محطة التوليد، وتمكنت من إجراء عملية الإصلاح لكليهما.
وأضافت الشركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنها تقوم حالياً بتحميل الخطوط مجدداً وإيصال التيار الكهربائي لمناطق واسعة.
التعليقات