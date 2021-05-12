شركة الكهرباء تنجح بالوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة





وأضافت الشركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنها تقوم حالياً بتحميل الخطوط مجدداً وإيصال التيار الكهربائي لمناطق واسعة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، أنها نجحت في الوصول لأماكن تعطل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة وخط "J10" الناقل للكهرباء من محطة التوليد، وتمكنت من إجراء عملية الإصلاح لكليهما.