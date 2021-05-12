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مباشر | عدوان الاحتلال على قطاع غزة يتواصل

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تدعو أبناء شعبنا بالقطاع للتحلي بالصبر ومواصلة الصمود

الجهاد الإسلامي تدعو أبناء شعبنا بالقطاع للتحلي بالصبر ومواصلة الصمود
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على قصف الاحتلال للمنازل واستهداف المقرات الأمنية.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العدو الصهيوني يواصل بكل ما يملك من أدوات البطش والإرهاب، عدوانه الهمجي على قطاع غزة، في محاولة لكسر عزيمة شعبنا الفلسطيني ومقاومته التي أذاقت كل مدن ومستوطنات الاحتلال الويلات، وحوّلت حياته جحيما بصواريخها التي غطت كل الأراضي المحتلة، وأنزلته ومستوطنيه تحت الأرض مذعورين من هول ما حلّ بهم".

وأكدت بأن "الإرهاب والعدوان الصهيوني باستهداف بيوت الآمنين، وقصف المقرات المدنية الخدماتية في قطاع غزة، لهو دليل على إفلاس العدو وتخبطه، ومؤشر على عمق جراحه التي تسببت له بها المقاومة على مدار الأيام والساعات الماضية".

وتابعت: "إننا نؤكد لهذا العدو الغاشم، أن إرهابه المستمر، وقصفه للمقرات المدنية ولبيوت الآمنين، لن يفت في عضد المقاومة، ولن يثنيها عن مواصلة واجبها في حماية أبناء شعبها، بل وسيزيدها إصرارا على مواصلة الطريق، فهذا عهد آخذته المقاومة على نفسها".

ودعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى التحلي بالصبر، ومواصلة الصمود، والبقاء كما عهدناهم، سندا قويا للمقاومة، فهذه المقاومة إنما تستمد صمودها وقوتها بعد الله، من معنويات شعبها، الذي لا يعرف لليأس طريقا.

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