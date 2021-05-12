غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، إجراء 1191 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 373 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت الوزارة تعافي 620 حالة جديدة من مصابي الفيروس، بالإضافة إلى ست حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 105630 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7053 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 97604 حالة.



ووصل إجمالي الوفيات 973 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 133 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 101 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 31026 شخصاً.