استشهاد 4 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال لسيارة مدنية بحي الصبرة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، بمدينة غزة.
ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة، 4 شهداء، إثر استهداف الطيران الحربي سيارة مدنية منطقة المغربي في حي الصبرة وسط مدينة غزة.
استشهد، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، بمدينة غزة.
ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة، 4 شهداء، إثر استهداف الطيران الحربي سيارة مدنية منطقة المغربي في حي الصبرة وسط مدينة غزة.
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