استشهاد 4 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال لسيارة مدنية بحي الصبرة

رام الله - دنيا الوطناستشهد، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، بمدينة غزة.ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة، 4 شهداء، إثر استهداف الطيران الحربي سيارة مدنية منطقة المغربي في حي الصبرة وسط مدينة غزة.