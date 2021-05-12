رئيس بلدية عسقلان: مررنا بساعات صعبة جدًا ولدينا أكثر من 150 حالة هلع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس بلدية عسقلان تومر جلام: إن المستوطنين مروا بساعات صعبة جدًا وتعرضت المدينة لإطلاق 257 صاروخ، من قبل المقاومة بغزة.



وأضاف جلام، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال: "للأسف هناك إصابات مباشرة وخسائر بشرية، وأكثر من 150 حالة هلع يتلقون العلاج في مراكز الصحة النفسية".



وتعتبر مدينة عسقلان من أكثر المناطق التي تعرضت لصواريخ المقاومة، خاصة في فترة مساء الأمس.