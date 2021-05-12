الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان في قطاع غزة إلى 48

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تحديثًا جديدًا لإجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة، في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي.



وقالت الصحة: إنه لحد الآن استشهد 48 مواطنًا، من بينهم 14 طفلًا و3 سيدات، إضافة إلى 304 إصابات بجراح مختلفة.



وفي الساعات الأخيرة استهدفت طائرات الاحتلال عددًا من المزارعين في بيت لاهيا، وكذلك سيارة مدنية في منطقة مفترق المغربي بجي الصبرة، وسط مدينة غزة.