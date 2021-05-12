مشاهد من منطقة استهداف الجيب العسكري بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنبث موقع (واينت) مشاهد لموقع استهداف الجيب العسكري الذي استهدفته كتائب القسام، صباح اليوم.وأطلق القسام صاروخين مضادين للدروع على جيب عسكري، في نتيف هعسراه بغلاف غزة، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين.