اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين وقلنديا





رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة جنين ومخيم قلنديا، صباح اليوم الأربعاء، مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.ففي جنين، أطلق شبان ملثمون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم، واندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وقام عدد من المقاومين بإطلاق النار على دوريات الاحتلال، واشتبكوا معهم قبل انسحابهم بسلام، و في القدس المحتلة، اندلع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، و أفاد شهود عيان أن مقاومين أطلقوا النار على دوريات الاحتلال التي اقتحمت المخيم صباح اليوم.وفي الخليل، شهد مخيم الفوار الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، استشهد خلالها الشاب حسين عطية الطيطي (26 عامًا)، وأصيب آخرون.