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شؤون فلسطينية

كتائب القسام تستهدف جيبًا عسكريًا بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف جيبًا عسكريًا بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، جيبًا عسكريًا للاحتلال بصاروخٍ موجه من شمال قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صاروخ (كورنيت) من شمال قطاع غزة، تجاه جيب عسكري، ما أدى لإصابة 4 جنود بينهم 2 بحالة حرجة.

وأشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة، باتجاه "نتنيف هعسراه"، والتفاصيل قيد الفحص.

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