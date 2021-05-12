شهيد برصاص الاحتلال في بلدة عقابا بطوباس



وقالت المصادر: "إن الفتى رشيد أبو عرة ارتقى متأثراً بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال، التي اقتحمت بلدة

عقابا، حيث إن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال، في البلدة، خلال توجهها لاعتقال القيادي الشيخ مصطفى أبو عرة".



وفي سياق متصل، أصيب شاب من مدينة طوباس بكسور ورضوض، بعد أن دهسه جيب احتلالي، ووصفت حالته

بالمستقرة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح مدينة طوباس، اندلع على إثرها مواجهات في أكثر من مكان.



وقبل ساعات من استشهاد أبو عرة، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد حسين عطية الطيطي (26 عاماَ)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل، فجر اليوم.



وشهدت الضفة المحتلة، فجر اليوم، مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في مناطق مختلفة، في ظل استمرار العدوان على القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر محلية، عن استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم، أثناء عملية اعتقال القيادي في (حماس) الشيخ مصطفى أبو عرة في بلدة عقابا بطوباس.