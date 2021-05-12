بماذا علق مالك برج الجوهرة الذي قصفه الاحتلال بمدينة غزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

علق أحمد الزعيم، مالك برج الجوهرة السكني في قطاع غزة الذي تعرض لقصف عنيف مساء أمس الثلاثاء.



وبحسب ما نقلت قناة (الأقصى) عن الزعيم، فقد قال: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، قصف برج الجوهرة ودمر بيتي وكل ممتلكاتي".



وأكد الزعيم أنه سيشتري ملابس العيد، وقال: سأشتري ملابس العيد مرة أخرى لأطفالي، وسنحتفل بعيد النصر للقدس ولفلسطين إن شاء الله.. كلنا فداء للقدس ولفلسطين".