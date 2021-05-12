بماذا علق مالك برج الجوهرة الذي قصفه الاحتلال بمدينة غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
علق أحمد الزعيم، مالك برج الجوهرة السكني في قطاع غزة الذي تعرض لقصف عنيف مساء أمس الثلاثاء.
وبحسب ما نقلت قناة (الأقصى) عن الزعيم، فقد قال: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، قصف برج الجوهرة ودمر بيتي وكل ممتلكاتي".
وأكد الزعيم أنه سيشتري ملابس العيد، وقال: سأشتري ملابس العيد مرة أخرى لأطفالي، وسنحتفل بعيد النصر للقدس ولفلسطين إن شاء الله.. كلنا فداء للقدس ولفلسطين".
علق أحمد الزعيم، مالك برج الجوهرة السكني في قطاع غزة الذي تعرض لقصف عنيف مساء أمس الثلاثاء.
وبحسب ما نقلت قناة (الأقصى) عن الزعيم، فقد قال: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، قصف برج الجوهرة ودمر بيتي وكل ممتلكاتي".
وأكد الزعيم أنه سيشتري ملابس العيد، وقال: سأشتري ملابس العيد مرة أخرى لأطفالي، وسنحتفل بعيد النصر للقدس ولفلسطين إن شاء الله.. كلنا فداء للقدس ولفلسطين".
التعليقات