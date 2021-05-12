شاهد: دمار هائل في البنية التحية بعد قصف الاحتلال لأحياء مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنتعرضت البنية التحتية في قطاع غزة، لتدمير هائل نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل في القطاع.واستهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم، الجوازات، وبرج السوسي، ما أدى لدمار كبير في البنية التحتية، لشارع الجامعات، وشارع الصناعة، وكذلك في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.