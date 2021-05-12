شاهد: فلسطينيون بغزة يبادرون لفتح بيوتهم لأصحاب المنازل المهدمة نتيجة قصف الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنبادر مواطنون بغزة، صباح اليوم، لفتح بيوتهم، لمن فقد منزله، أو من أخلى بيته نتيجة تهديدات الاحتلال.وأعرب مواطنون عن استعدادهم للتكفل بتوفير منازل لإخوانهم وإيوائهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر على أهالي قطاع غزة.