شاهد: فلسطينيون بغزة يبادرون لفتح بيوتهم لأصحاب المنازل المهدمة نتيجة قصف الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بادر مواطنون بغزة، صباح اليوم، لفتح بيوتهم، لمن فقد منزله، أو من أخلى بيته نتيجة تهديدات الاحتلال.
وأعرب مواطنون عن استعدادهم للتكفل بتوفير منازل لإخوانهم وإيوائهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر على أهالي قطاع غزة.
بادر مواطنون بغزة، صباح اليوم، لفتح بيوتهم، لمن فقد منزله، أو من أخلى بيته نتيجة تهديدات الاحتلال.
وأعرب مواطنون عن استعدادهم للتكفل بتوفير منازل لإخوانهم وإيوائهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر على أهالي قطاع غزة.
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