العسومي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بشأن العدوان على غزة





رام الله - دنيا الوطنأشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمانالعربي، بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية التي عقدت اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح، والذي يعد تحركا جادا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.وأعرب العسومي عن ترحيبه بدعوة الجامعة العربية للبرلمان العربي للتحرك العاجل مع برلمانات الدول المؤثرة لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية، مؤكداً على أن البرلمان العربي لن يألو جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة القدس وهو ما يتسق مع التحرك العاجل للبرلمان العربي بعقد جلسة طارئة لبحثالانتهاكات الإسرائيلية في القدس انطلاقا من قيامه بمسؤوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.وأضاف" إن البرلمان العربي قد اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لاتخاذ موقف حازم وموحد أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني".