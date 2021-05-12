عاجل

  • دوي انفجارات عنيفة بمدينة غزة

مباشر | آخر التطورات بعد سلسلة غارات استهدفت مقار حكومية وشرطية في غزة

عربي

تاج الجنوب العربي يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويدعو لمآزرته

تاج الجنوب العربي يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويدعو لمآزرته
رام الله - دنيا الوطن
قال تاج الجنوب العربي باليمن: "إننا نتابع بكل فخر صمود الشعب الفلسطيني وضربات مقاومته الصاروخية المباركة لمدن الاحتلال الإسرائيلي العنصري، رداً على عدوانه المتغطرس الذي كان هو البادئ بممارسة أساليب العنف والقمع للمدنيين في مدينة القدس واستهداف مدينة غزة العظيمة".

و طالب تاج الجنوب الشعوب العربية والإسلامية بتضامن حقيقي وايجابي نصرة للأقصى والقدس وغزة التي تسطر في هذه الأيام المباركة ملحمة جديدة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني وتهز الاحتلال الإسرائيلي في عمقه دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

و أضاف" نرفض بيانات الجامعة العربية السلبية والتصريحات المتخاذلة لبعض الدول المطبعة ونعتبرها متخلفة وقد تجاوزها فعل الشعب الفلسطيني وصمود مقاومته و محاولة لإفراغ الساحة العربية من حق الشعوب في التعبير الإيجابي عن دعم الشعب الفلسطيني، حيث أظهرت هذه البيانات عن تحول خطير في مواقف هذه الدول المطبعة والمتخاذلة والمتحولة تدريجياً الى صف الاحتلال الإسرائيلي وشاهد زورٍ على جرائمه التي تدينها كافة المواثيق الدولية".

و تابع" أصدرت المنظمات الدولية و الإنسانية بيانات أدانت جرائم الاحتلال ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في التعبير والدفاع عن حقوقه، و ان تغيير وجهات الطيران من مطار بن غريون لقبرص واليونان ونزول الصهاينة للملاجئ، والتحشيد الهائل على حدود غزة هو دليل على قوة المقاومة رغم كل الخذلان ووصول ذراعها القوي لمرحلة الردع ضمن معادلة القصف بالقصف لتظهر بان الاحتلال يمكن قهره و إيقافه بالأيمان والثبات والصمود، و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى".

أخبار ذات صلة

العسومي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بشأن العدوان على غزة

العسومي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بشأن العدوان على غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتفاضة عارمة في الداخل المحتل نصرة للأقصى ودعماً للمقاومة في غزة

انتفاضة عارمة في الداخل المحتل نصرة للأقصى ودعماً للمقاومة في غزة

(أونروا) تستنكر قتل أربعة طلبة لاجئين فلسطينيين في غزة

(أونروا) تستنكر قتل أربعة طلبة لاجئين فلسطينيين في غزة

الحكم المحلي يستنكر استهداف الاحتلال لمرافق بلدية بيت لاهيا

الحكم المحلي يستنكر استهداف الاحتلال لمرافق بلدية بيت لاهيا

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

(أناضول): إسرائيل رفضت مقترحا أممياً لوقف إطلاق النار &#34;فورا&#34;

(أناضول): إسرائيل رفضت مقترحا أممياً لوقف إطلاق النار "فورا"

&#34;الصحة&#34; بغزة: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر من الأطفال والنساء

"الصحة" بغزة: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر من الأطفال والنساء

سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئة صاروخ تجاه بئر السبع وتل أبيب

سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئة صاروخ تجاه بئر السبع وتل أبيب

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

منوعات

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل &#34;لعبة نيوتن&#34;

محمد ممدوح يُقيّم أداء منى زكي بمسلسل "لعبة نيوتن"

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ&#34;موطني&#34;

اليسا تتضامن مع حي الشيخ جراح والقدس بـ"موطني"

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

شاهد: أحمد العوضي يكشف حقيقة شخصية الخديوي

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نواف العلي يعيد هبة الدري لعصمته بعد انفصالهما وتبرؤه منها

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

نجمة عالمية تروي تجربتها مع الموت السريري ..ماذا رأت؟

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يرد على خبر انفصاله عن زوجته

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

لهذا السبب.. أروى تستغيث بالرياض للهرب من بيروت

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

فنانة كويتية تثير الجدل بإعلان لمسلسلها الجديد بـ(حمالة الصدر)

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

شاهد: اتهامات لـلجين عمران بالتناقض بعد انتقادها لرقص المنقبات

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

بعد زواجها من معز مسعود..هل عادت حلا شيحة للحجاب؟

عربي

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى