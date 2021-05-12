تاج الجنوب العربي يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويدعو لمآزرته





و طالب تاج الجنوب الشعوب العربية والإسلامية بتضامن حقيقي وايجابي نصرة للأقصى والقدس وغزة التي تسطر في هذه الأيام المباركة ملحمة جديدة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني وتهز الاحتلال الإسرائيلي في عمقه دفاعاً عن الأرض والمقدسات.





و أضاف" نرفض بيانات الجامعة العربية السلبية والتصريحات المتخاذلة لبعض الدول المطبعة ونعتبرها متخلفة وقد تجاوزها فعل الشعب الفلسطيني وصمود مقاومته و محاولة لإفراغ الساحة العربية من حق الشعوب في التعبير الإيجابي عن دعم الشعب الفلسطيني، حيث أظهرت هذه البيانات عن تحول خطير في مواقف هذه الدول المطبعة والمتخاذلة والمتحولة تدريجياً الى صف الاحتلال الإسرائيلي وشاهد زورٍ على جرائمه التي تدينها كافة المواثيق الدولية".





و تابع" أصدرت المنظمات الدولية و الإنسانية بيانات أدانت جرائم الاحتلال ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في التعبير والدفاع عن حقوقه، و ان تغيير وجهات الطيران من مطار بن غريون لقبرص واليونان ونزول الصهاينة للملاجئ، والتحشيد الهائل على حدود غزة هو دليل على قوة المقاومة رغم كل الخذلان ووصول ذراعها القوي لمرحلة الردع ضمن معادلة القصف بالقصف لتظهر بان الاحتلال يمكن قهره و إيقافه بالأيمان والثبات والصمود، و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى".







رام الله - دنيا الوطنقال تاج الجنوب العربي باليمن: "إننا نتابع بكل فخر صمود الشعب الفلسطيني وضربات مقاومته الصاروخية المباركة لمدن الاحتلال الإسرائيلي العنصري، رداً على عدوانه المتغطرس الذي كان هو البادئ بممارسة أساليب العنف والقمع للمدنيين في مدينة القدس واستهداف مدينة غزة العظيمة".