(أونروا) تستنكر قتل أربعة طلبة لاجئين فلسطينيين في غزة





و قالت (أونروا): "إن جميع الأطفال الأربعة إلى عائلة واحدة، وهما شقيقان واثنان من أبناء عمومتهم، حيث كانوا في أعمار تقل عن 12 عاماً، وكنا على معرفة بهم إذ أنهم كانوا ينتظمون في مدارس (أونروا)، إننا بقلوبنا نقف إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم في المجتمعات التي تتأثر بوحشية هذا التصعيد الأخير في قطاع غزة المحاصر في الأصل".



و تقدم الأونروا خدمات حرجة لأكثر من 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، ولا تزال ملتزمة بتقديم التعليم النوعي لنحو 285,000 طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع والحصار المستمر وارتفاع معدلات الإصابة بـ(كوفيد-19)، لا يزال طلبة (أونروا) قادرين على الحصول على التعليم من (أونروا).



و تكرر (أونروا) قلقها العميق من أثر التصعيد العسكري على الأطفال من خلال تعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر، حيث إن الأطفال يحظون بحماية القانون الدولي وينبغي أن يتمتعوا بهذه الحماية، ولا بد أن يخضع أولئك المسؤولون عن قتل الأطفال والمدنيين لمساءلة كاملة على أساس أدلة واضحة.





ومع ذلك، تناشد الوكالة مرة أخرى جميع الأطراف أن يمارسوا أقصى درجات ضبط النفس وأن يمتثلوا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بأكبر قدر من الصرامة، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية حق الأطفال الأصيل في الحياة.





رام الله - دنيا الوطنأدانت (أونروا) بأشد لهجة ممكنة قتل أربعة أطفال من اللاجئين الفلسطينيين بالأمس بالقرب من مخيم بيت حانون للاجئين الفلسطينيين في غزة.