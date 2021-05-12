الحكم المحلي يستنكر استهداف الاحتلال لمرافق بلدية بيت لاهيا





رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الحكم المحلي استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمرافق بلدية بيت لاهيا؛ والتي تقدم الخدمات لما يقارب 100 ألف نسمة من المواطنين في المدينة.وقالت الوزارة على لسان وكيلها المهندس أحمد أبو راس: "إن ذلك الاستهداف يعد جريمة نكراء؛ مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن أضرار جسيمة شملت تدمير مبنى المعلومات التابع للبلدية وورشة الصيانة بالكامل".وأضاف" كما أنه ألحق أضرارا بالسيارات والآليات الثقيلة والمعدات والتي تعتبر البلدية في أشد الحاجة لها في مثل هذه الأوضاع الصعبة، و دمر أثاث وزجاج قسم قلم الجمهور وعدد من مولدات الكهرباء وتدمير كبير في مركز المعلومات التابع للبلدية".ولفت وكيل الوزارة إلى أن الأضرار تقدر بحوالي 500 ألف دولار، وذلك بحسب مصادر مطلعة، حيث أوضح أن بلدية بيت لاهيا ستعمل بكل طواقمها وقدراتها لمواصلة تقديم الخدمات لمواطنيها على الرغم من الخطورة التي تواجهها طواقم البلدية للقيام بمهامهم.وحذر م. أبو راس من استمرار الاحتلال في استهداف مقرات الخدمات العامة، لأنه سينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تزيد حاجته لها في أوقات الطوارئ.وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل على إيقافها، وطالب جميع المؤسسات بالوقوف بجانب البلديات لتبقى تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين.