استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال بمخيم الفوار





رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب من مخيم الفوار، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدها المخيم، و أفادت مصادر محلية أن الشهيد هو حسين عطية الطيطي (26 عامًا) من مخيم الفوار جنوبي الخليل.وبينت المصادر بإصابة شابين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، واحتجزت قوات الاحتلال إحدى سيارات الإسعاف التي تقل أحد المصابين.واندلعت مساء أمس الثلاثاء مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في العديد من النقاط في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بعد مسيرات ووقفات نصرة للمسجد الأقصى ودعماً للمقاومة في غزة.وشهدت مدينة الخليل اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بمخيم الفوار جنوب المدينة ومخيم العروب شمالها، تخللها إلقاء القنابل الصوتية والغازية صوب المنازل والشبان.كما شهدت المدينة قيام بعض الشبان بإلقاء قنبلة باتجاه حاجز 160 القريب من "كريات" أربع في الخليل.